ليل يهزم مونبلييه وينتزع منه المركز الثاني

2018/12/05 | 02:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورفع ليل رصيده إلى 30 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن مونبلييه، لكنه يتخلف بفارق 13 نقطة عن باريس سان جرمان الذي يحلق خارج السرب.

وسجل الإيفواري نيكولا بيبي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة.

هنري يحقق فوزه الثاني بفضل فالكاو

وانتشل المهاجم الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو فريقه موناكو من منطقة الهبوط مؤقتا بتسجيله هدفي المباراة ضد مضيفه إميان.

وسجل فالكاو هدفيه من ركلتي جزاء في الدقيقتين 43 والثانية من الوقت بدل الضائع.

وصعد موناكو بالتالي من المركز قبل الأخير إلى السابع عشر رافعا رصيده الى 13 نقطة بفارق الأهداف عن ديجون الذي يستضيف غانغان صاحب المركز الأخير الأربعاء.

والفوز هو الثاني لمدرب موناكو الجديد ومهاجمه السابق تييري هنري في 10 مباريات خاضها فريق الإمارة بإشرافه في مختلف المسابقات (مقابل تعادلين وست هزائم)، والأهم من ذلك بأنه جاء على حساب فريق يتصارع معه من أجل البقاء ضمن أندية النخبة.

وقال هنري بعد المباراة "لم نلعب بطريقة رائعة لكننا حافظنا على تقدمنا.



لحسن الحظ كان فالكاو موجوداً لأننا كنا في حاجة إليه".

واضاف "يجب ألا نبالغ بعد هذه النتيجة، بل يتعين علينا مواصلة العمل واستعمال الاشياء الإيجابية في كل مباراة لتطوير أنفسنا".

وسقط نيس في فخ التعادل السلبي مع ضيفه أنجيه.

ومرة جديدة خيب المهاجم الايطالي المشاكس ماريو بالوتيلي الآمال لا سيما بأنه لم يجد طريقه إلى الشباك منذ مطلع الموسم الحالي، فأخرجه المدرب باتريك فييراً بعد مرور حوالي ساعة.

وسيحل نيس ضيفا على موناكو يوم الجمعة المقبل في أول مواجهة بين المدربين الشابين هنري وفييرا اللذين لعبا سوياً في صفوف أرسنال الانكليزي.

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