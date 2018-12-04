الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات نحو الحدود الشمالية مع لبنان

2018/12/05 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزّز الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، من تواجد قواته وأدواته العسكرية، على الحدود مع لبنان، في أعقاب حملة “درع الشمالي”، التي بدأها الجيش الإسرائيلي بتدمير نفق هجومي تابع لجماعة حزب الله اللبنانية.

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