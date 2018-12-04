عمال إيران: دعم طهران لنظام الأسد البعثي وبعض فصائل فلسطين سبب مأساتنا

2018/12/05 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمر عمال شركة فولاذ الأحواز، اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر (كانون الأول)، لليوم الخامس والعشرين، في إضرابهم ومظاهراتهم في شوارع المدينة، متجهين إلى مراكز اتخاذ القرار في النظام الإيراني، مثل مكتب نائب المرشد الإيراني، آية الله الجزايري، ومبنى المحافظية، وذلك بعد عدم الرد على مطالباتهم العمالية حتى الآن.

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