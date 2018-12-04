إدارة ترامب ستطلع مجلس النواب على وضع السعودية

2018/12/05 | 02:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس سيطلع مسؤولون من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنهم وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس، كل أعضاء مجلس النواب على وضع السعودية يوم 13 كانون الأول.وقدمت مديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل إفادة خلف أبواب مغلقة لزعماء عدة لجان بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بشأن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي […]

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