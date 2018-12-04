2018/12/05 | 02:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفيضانات تجتاح مناطق عدة في العراق وسط تردي البنية التحتية

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