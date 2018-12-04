2018/12/05 | 03:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صلاح_بدرالدين بحثا عن " المشروع القومي " لكرد سوريا صلاح بدرالدين اذا وضعنا جانبا كل المشاهد المرئية الشكلية في التعامل الكردي – الكردي , والمواجهات الحزبوية , بين الوافدين , والمقيمين حول المصالح الضيقة , والنفوذ , والتزاحم حول من سيتصدر الصفوف بشأن تمثيل وخدمة الخارج , وحمل أجندات الآخرين , وا......

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