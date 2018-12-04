المالكي متناسيًا تاريخه: ما حدث اليوم بالبرلمان مصادرة واضحة لإرادة الشعب

2018/12/05 | 03:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مساء الثلاثاء، كافة القوى السياسية الى تناسي خلافتها واستكمال تشكيل الحكومة، معربا عن اسفه لما شهده مجلس النواب اليوم.

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