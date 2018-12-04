نائب تونسي يحذّر من مخطط لإغراق البلاد في “الفوضى” يناير المقبل

2018/12/05 | 03:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر النائب عن كتلة الائتلاف الوطني في تونس الصحبي بن فرج، مساء الثلاثاء، من وجود مخطط خطير لإغراق البلاد في فوضى و حمام دم في بداية عام 2019.

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