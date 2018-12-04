2018/12/05 | 03:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | نفق جسر الشعب ينظم الى لائحة الاغلاق بحجة الاعمار !!! والعاصمة على موعد مع اختناقات مرورية

مصدر الفيديو: yalIQgyIPB4

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