موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي 2018-19

2018/12/05 | 03:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم مباراة هامة ومرتقبة تجمع بين مانشستر سيتي صاحب الصدارة وتشيلسي، وذلك يوم السبت القادم 8 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 1 ربيع الأخر 1440 هجرياً، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.





استمر الأزرق السماوي في اكمال سلسة انتصاراته في البريميرليج بالفوزعلى واتفورد بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الإثنين على ملعب فيكارج رود، ولم يخسر مانشستر سيتي حتى الآن منذ انطلاقة الموسم، فيتصدرالفريق جدول الترتيب منفردًا برصيد 41 نقطة وبفارق خمس نقاط عن عن ليفربول الذي خاض 14 مباراة فقط اختيارات المحررين أزمة إيسكو مع الريال | ما هي الأندية المهتمة بضمه، وهل برشلونة الأنسب لقدراته؟ قرعة نهائي دوري أمم أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، النظام والمنتخبات المتأهلة قرعة تصفيات أمم أوروبا 2020 | الموعد، القنوات الناقلة، أين ستقام وأكثر من ذلك كل ما تريد معرفته عن العطلة الشتوية للدوري الإنجليزي: متى ستبدأ؟ وما هي المدة التي ستستغرقها؟

يقدم تشيلسي موسمًا رائعًا تحت قيادة المدرب ماوريسيو ساري، فمنذ قدومه إلى البلوز وضع بصمته وحقق الفريق في الدوري نتائج جيدة إلى حد كبير، فبعد 14 لقاء استطاع الفريق أن يحصد 31 نقطة وضعته في المركز الثالث، من تسع انتصارات وأربع تعادلات ولم يتذوق طعم الخسارة سوى في مباراة واحدة على يد توتنهام في الجولة الماضية

مانشستر سيتي يواصل انتصاراته بالفوز على واتفورد

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي والقنوات الناقلة منافسة سباعية على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القناة الناقلة

تشيلسي - مانشستر سيتي ستامفورد بريدج

السبت 8 ديسمبر 2018 ميلادياً، 1 ربيع الأخر 1440 هجرياً، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 2

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