النائب حيدر الفوادي يقيم احتفالية لبطل العالم بكمال الأجسام حيدر هاشم

2018/12/05 | 03:48

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العراق - احمد عبد الصاحب كريم

اقام عضو البرلمان العراقي النائب (حيدر الفوادي) في مكتبه احتفالية تكريم لبطل العالم بكمال الاجسام (حيدر هاشم) الذي حصل على بطولة العالم في رومانيا بفئة الكلاسيك و حضر الاحتفالية مجموعة من الشخصيات الرياضية و العلمية و شيوخ و وجهاء مدينة الشعلة و الجماهير الرياضية و تخلل الاحتفالية عرض موجز عن رحلة البطل حيدر هاشم نحو النجومية و العالمية و كفاحه و إصراره على النجاح و منافسة ابطال العالم من اكثر من (90) دولة و رفع راية الله اكبر في المحافل العالمية

و اشاد النائب (حيدر الفوادي) ابن مدينة الشعلة ان النجاح الذي حققه البطل حيدر هاشم يعتبر انجاز غير مسبوق للعراق و جعل أنظار العالم جميعها تتجه نحو العراق لما يمتلكه من ابطال و رياضيين وعلماء في كافة المجالات مضيفا ان هذه الاحتفالية تعتبر قليلة بحق البطل و لكنها جاءت من اجل دعم جميع ابطالنا الرياضين

وتعهد الفوادي بالسعي من اجل وضع قوانين تنصف جميع الرياضيين و دعمهم من اجل الارتقاء نحو الافضل في المجال الرياضي و الاهتمام بالرياضة والفرق و الاندية الشعبية و الرياضات الفردية و تقديم الدعم المادي و المعنوي لان المناطق الشعبية و منها مدينة الشعلة تعتبر منجم من مناجم صنع الابطال في كافة مجالات الرياضة .

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