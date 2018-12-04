لبنان يتعهد للعراقيين بالسماح بدخوله دون فيزا

2018/12/05 | 03:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في مكتبه، مساء الثلاثاء، وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل.

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