وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

2018/12/05 | 03:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق وزير الخارجية محمد الحكيم مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، على عدد من الخطوات تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بينها إعادة تصدير النفط العراقي عبر لبنان.

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