2018/12/05 | 04:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | بتوقيت العاصمة 2018/12/4

مصدر الفيديو: JocXCbIa2Bg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | بتوقيت العاصمة 2018/12/4) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | بتوقيت العاصمة 2018/12/4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).