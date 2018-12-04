مانشستر سيتي يعزز مركزه في الدوري الانجليزي بفوز سهل على واتفورد

2018/12/05 | 04:18

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تمكن مانشستر سيتي من تعزيز صدارته للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميير ليغ) بعد فوزه على مضيفه واتفورد في مستهل لقاءات الجولة الخامسة عشر من البطولة بهدفين مقابل هدف واحد.و تقدم ليروي ساني بالهدف الأول للضيوف في الدقيقة 40 ثم سجل النجم الجزائري رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 51 ثم سجل دوكوري هدف واتفورد الوحيد في الدقيقة 85.وبتلك النتيجة رفع سيتي رصيده في صدارة الترتيب إلى 41 نقطة بفارق خمس نقاط عن منافسه المباشر ليفربول الذي يحل ضيفا على بيرنلي الأربعاء ضمن مباريات الجولة نفسها.ويمكن لليفربول أن يرفع رصيده إلى 39 نقطة ليواصل الصراع على البطولة في حال فوزه في المباراة.

وفي بقية مباريات الثلاثاء، فاز ويستهام يونايتيد على ضيفه كارديف سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد سجل مارتينيز الهدفين الاول والثاني لويستهام بينما سجل الهدف الثالث ميشيل انطونيو أما هدف الضيوف فسجله مورفي في الدقيقة 95.وبنفس النتيجة فاز برايتون على ضيفه كريستال بالاس وسجل لبرايتون غلين موراي من ركلة جزاء ثم عزز بالون بالهدف الثاني بعد سبع دقائق واختتم أندوني أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 49 أما هدف الضيوف فسجله ميلفوغيفيتش في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.في الوقت نفسه فاز بورنموث على ضيفه هادرسفيلد تاون بهدفين مقابل هدف واحد سجل لأصحاب الأرض كاليوم ويلسون وريان فراسيز بينما سجل للضيوف تيرينس كونغولو وجاءت الاهداف جميعا في الشوط الأول.

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