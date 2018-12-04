مسؤول إيراني يهذي: طهران تعمل على التخلص من الدولار الأمريكي

2018/12/05 | 04:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كبيرمساعدي وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام، الثلاثاء، إن طهران تعمل على التخلص من الدولار الأمريكي في جميع المعاملات التجارية مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن “بلاده لم تستلم أموال بيعها للنفط للدول المشترية”.

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