مقتل مختار قرية العمريني على يد مسلحين في الموصل

2018/12/05 | 04:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم مسلحون، يعتقد أنهم من تنظيم "داعش" الإرهابي، قرية العمريني التابعة لمدينة الموصل بمحافظة نينوى وقتلوا مختارها.

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