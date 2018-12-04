مجلس الأمن يحاصر صواريخ إيران: تخرق العقوبات والقانون الدولي

2018/12/05 | 04:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، التجربة الإيرانية لصاروخ باليستي استخفافا بالقيود التي فرضتها المنظمة الدولية على برنامج طهران الصاروخي وخرقا للقانون الدولي.

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