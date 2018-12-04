هيثم بن محمد شطورو - فرنسا تريد الثورة من جديد

2018/12/05 | 04:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيثم_بن_محمد_شطورو السترة الصفراء في فرنسا هي التي يفرضها القانون على أصحاب السيارات كتجهيز ضروري وجوده في السيارة، بحيث يطلب شرطي المرور من السائـق الاستظهار بها بمثـل الاستظهار برخصة القيادة و أوراق السيارة.السترة الصفراء معلم للرقي الحضاري فهي تجسد الامتـثال للحضارة الأنيقة التي يؤمن المشرع الفرنسي أنها الأرقى في المنظومة الانسانية.ضمن هذه النظرة الارتـقائية التي تختبئ بـين لمحاتها الشوفينية المركزية الحضار......

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