الصحة: الشاعر عريان السيد خلف وصل متوفياً للمستشفى

2018/12/05 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة الصحة، عن الحالة الصحية التي وصل بها الشاعر الشعبي الراحل عريان السيد خلف، الى مستشفى مدينة الطب ببغداد صباح اليوم الأربعاء.وقال المتحدث باسم الوزارة، الدكتور زياد طارق في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان الشاعر الراحل "وصل متوفياً الى مدينة الطب" مشيرا الى "الإنتهاء من الاجراءات وسيكون هناك تشييع رسمي لجثمانه من المستشفى".وكانت وزارة الصحة، أعلنت صباح اليوم وفاة الشاعر الشعبي الشهير عريان السيد خلف {77 عاماً} في مدينة الطب ببغداد.وتشير التقارير الطبية، ان سبب الوفاة هي جلطة قلبية.وبرحيل خلف فان الساحة الفنية تودع ثاني شاعر شعبي خلال هذا الأسبوع بعد وفاة الشاعر الشاب، {رياض الوادي} الذي وافته المنية السبت الماضي في مستشفى الشهيد الصدر ببغداد أثر نزيف حاد في الدماغ.انتهى

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