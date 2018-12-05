إعلان مهم لهيأة الحج والعمرة

2018/12/05 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت هيأة الحج والعمرة، إعلاناً مهماً في تسير رحلات عمرة للديار المقدسة.وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيأة حسن فهد الكناني، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "ودعما لشريحة الموظفين وتحقيقا لرغبتهم في أداء مناسك العمرة قررت الهيأة فتح باب التسجيل على العمرة بالأقساط المريحة وبدون فوائد لموظفي القطاعين الحكومي والخاص وذويهم، بمكاتبها في بغداد والمحافظات".وفي سياق متصل دعا الكناني "المواطنين الراغبين باداء مناسك العمرة عن طريق الهيأة الى مراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات للتسجيل على احدى البرامج المتنوعة التي تتميز بأسعارها التنافسية وتقديم كافة الخدمات للمعتمرين في الديار المقدسة".ونشرت هياة الحج أرقام هواتف للاستفسار وهي {07831487465 – 07730866313 – 07730989733} مع توفيرها خدمة الرد على تطبيقي {فايبر، وواتساب}.انتهى

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