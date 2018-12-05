2018/12/05 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشار الى ان عريان السيد خلف، شاعر شعبي عراقي ولد في محافظة ذي قار في أربعينات القرن العشرين في قلعة سكر على ضفاف نهر الغراف، بدأ نشر قصائده مطلع الستينات من القرن العشرين.

عمل في الصحافة العراقية وفي التلفزيون وفي الإذاعة وحصل على جوائز وشهادات منها.



حاصل على وسام اليرموك من جامعة اليرموك من الأردن.



حاصل على شهادة دبلوم صحافة، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين واتحاد الصحفيين العرب ومنظمة الصحافة العالمية ، كما أنه عضو في جمعية الشعراء الشعبين العراقين.



انتهى اح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الشاعر “عريان السيد خلف” في مدينة الطب) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الشاعر “عريان السيد خلف” في مدينة الطب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).