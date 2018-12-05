القبض على عصابة مختصة بسرقة الدور والمحلات في الموصل

2018/12/05 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية اليوم الاربعاء، القبض على عصابة مختصة بسرقة الدور والمحلات في منطقة قضاء تكليف شمال شرق مدينة الموصل.

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