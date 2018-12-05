النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو يتراجع لأدنى مستوى في عامين

2018/12/05 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى في أكثر من عامين، مع انخفاض نشاط الخدمات.

وأظهرت بيانات صادرة عن "ماركت" اليوم الأربعاء أن مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو سجل مستوى 52.7 نقطة في نوفمبر الماضي وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2016، مقابل 53.1 نقطة في أكتوبر.

أما مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو فسجل مستوى 53.4 نقطة في الشهر الماضي، مقابل 53.7 نقطة خلال أكتوبر.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن النشاط الخدمي في منطقة اليورو سيُسجل مستوى 53.1 نقطة في نوفمبر الماضي.

وأوضحت البيانات أن توفير الوظائف استمر في الشهر الماضي وإن كان بدرجات أقل من مستويات أكتوبر.

وبحلول الساعة 9:20 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار عند مستوى 1.1342 دولار.

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