صحة ذي قار ترجح اعلان نتائج التعيينات مطلع الاسبوع المقبل

2018/12/05 | 12:58

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شبكة اخبار الناصرية:

رجحت دائرة صحة ذي قار اليوم اعلان نتائج التعيينات على ملاكها الدائم مطلع الاسبوع المقبل .





شبكة اخبار الناصرية:رجحت دائرة صحة ذي قار اليوم اعلان نتائج التعيينات على ملاكها الدائم مطلع الاسبوع المقبل .وقال مدير عام صحة ذي قار وكالة عبد الحسن الجابري لشبكة اخبار الناصرية ، ان لجنة التعيينات تعمل حاليا على تدقيق اسماء المتقدمين ومن المؤمل اعلان النتائج النهائية مطلع الاسبوع المقبل .واشار الى ان وزارة المالية منحت دائرة الصحة فسحة من الوقت لاعلان التعيينات وان التخصيص المالي لها سيكون مضمونا ولا خشية من انتهاء السنة المالية الحالية .وكانت دائرة الصحة قد فتحت باب التعيين على 1141 درجة وظيفية ضمن حركة الملاك الدائم .انتهى.

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