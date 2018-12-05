2018/12/05 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف كتلة "عطاء" البرلمانية بزعامة فالح الفياض يوم الأربعاء عن السبب الحقيقي لرفض تحالف الاصلاح والاعمار لترشيح الفياض لحقيبة وزارة الداخلية.

وقال النائب عن الكتلة منصور المرعيد، لشفق نيوز، ان "رفض الاصلاح لترشيح الفياض للداخلية هو افشال الفياض لإعلان الاصلاح هي الكتلة الأكبر، بخروجه منها مع عدد من النواب افضل هذا الاعلان".

وبين المرعيد ان "هذا الرفض هو خلاف شخصي، بسبب خروج الفياض من النصر، وجعل الاصلاح ليس الكتلة الأكبر، وانما اصبحت البناء هي الاكبر بعد انضمام الفياض وعدد من نواب النصر الى البناء، فهذا هو السبب الحقيقي لرفض الفياض وليس الاقاويل الاخرى".

وكان مجلس النواب العراقي قد اخفق يوم الثلاثاء في التصويت على مناصب الوزراء الشاغرة في الحكومة الاتحادية الحالية.

ورافقت جلسة مجلس النواب التي كانت من المقرر ان تشهد التصويت على ما تبقى من وزراء فوضى عارمة ومشادات كلامية بين الاطراف المتصارعة على تلك الوزارات.

وكان عبد المهدي قد قدّم اسماء المرشحين المطلوب نيل ثقة مجلس النواب في جلسة اليوم وهم كالاتي: وزارة التعليم العالي: قصي عبد الوهاب السهيل، وزارة التربية: صِبا خير الدين الطائي، وزارة الثقافة: الدكتور عبد الامير الحمداني، وزارة الهجرة والمهجرين: هناء عمانوئيل كوركيس، وزارة العدل: القاضي دارا نور الدين، وزارة التخطيط: نوري صباح حميد عبطان الدليمي، وزارة الداخلية: الاستاذ فالح فهد فيصل الفياض، وزارة الدفاع: فيصل فنر الفيصل الجربا.

وكان عبد المهدي قد قال في مؤتمر صحفي عقده امس ان "حالة من الفوضى حصلت في مجلس النواب حالت دون اكمال التشكيلة الوزارية"، مضيفا "ننتظر من مجلس النواب ان يحدد موعدا لجلسة استكمال الوزارات بعد حصول الاتفاق بين اعضائه".

وتابع "لن نقدم قوائم وزراء اضافية، ونتطلع لاتفاق نيابي للتصويت على قائمة الاسماء الحالية او اية قائمة اخرى"، موضحا ان "الوزراء بالوكالة لن يحدث فراغا اداريا والامر تكرر بالحكومات السابقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("عطاء" النيابية تكشف سبب رفض الاصلاح لـ"الفياض") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("عطاء" النيابية تكشف سبب رفض الاصلاح لـ"الفياض") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).