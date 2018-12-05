2018/12/05 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / شرطة بغداد تعثر على جثة رجل مجهول الهوية جنوبي العاصمة

05/12/2018 12:35:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد/ ز .أ

عثرت القوات الامنية في العاصمة ، الاربعاء، على جثة رجل مجهول الهوية جنوبي بغداد .

وذكر مصدر امني في العاصمة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "قوة من شرطة النجدة تمكنت من العثور على جثة رجل مجهول الهوية مرمية على جانب طريق في منطقة النهروان".

واضاف، ان "الجثة بدت عليها اثار اطلاق نار بمنطقة الصدر".

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