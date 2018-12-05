جارديم يُغادر الرياض وإدارة النصر تنتظر الرد النهائي

2018/12/05 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر كشفت تقارير صحفية سعودية عن انتظار إدارة النصر الرد النهائي من المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم من أجل معرفة موقفه من إدارة الفريق.

وبحسب صحفية "الرياضية"، فأنه من المنتظر أن تتضح الصورة بشكل نهائي حول مصير المباحثات النصراوية مع المدرب البرتغالي، خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن المدير الفني السابق لنادي موناكو الفرنسي، قد غادر الرياض دون التوقيع بشكل رسمي مع إدارة العالمي.



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— موقع قول السعودي (@GoalSA) December 4, 2018وكان المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم قد وصل إلى الرياض، الأسبوع الماضي، لاستكمال مفاوضاته مع إدارة نادي النصر، واتّجه المدرب البرتغالي إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد، وشاهد مواجهة النصر والوحدة، في الجولة 11 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يُذكر أن التقارير، قد كشفت عن مفاوضات النصر مع جارديم مدرب موناكو السابق لقيادة الفريق خلفاً للأروجوياني دانيال كارينيو، وأكدت تقارير، أن النصر عرض على المدرب البرتغالي 12 ملايين يورو راتباً سنوياً.

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