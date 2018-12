أفلام لا تفوتك في 2019.. تعرف على مواعيد انطلاقها

2018/12/05 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن عام 2019 سيكون عاما فنيا وسينمائيا بامتياز، حيث ستنطلق العديد من الأفلام التي يتنظرها الملايين حول العالم بشغف وترقب.

حيث ستطلق شركة ديزني وحدها عددا من الأفلام الهامة التي ينتظرها الجميع، كما سيصدر أجزاء جديدة من أفلام تعلق بها الجمهور وأحبها خلال السنوات الماضية.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز الأفلام التي ستصدر في 2019:

Lion King

سيصدر في شهر يوليو-تموز 2019 النسخة الجديدة ثلاثية الأبعاد للفيلم الشهير الأسد الملك الذي يحبه الكثيرون حول العالم، والذي أنتج لأول مرة عام 1994.

الفيلم من إخراج جون فافرو، وبطولة دونالد غلوفر وبيونسيه، وجيمس إيرل جونز، وسيث روغن.

Alaa El-Din

وسيخرج إلى النور في هذا العام أيضا فيلم آخر لديزني في شهر مايو-آيار وهو “علاء الدين” ولكن هذه المرة ليس في هيئة رسوم متحركة ولكن بطولة حية، وصدر النسخة الأولى لأول مرة عام 1992.

الفيلم من إخراج غاي ريتشي وبطولة مينا مسعود ونعومي سكوت ونجم هوليوود الشهير ويل سميث.

Toy Story

كما سيصدر هذا العام في شهر يونيو-حزيران الجزء الرابع من الفيلم الناجح “حكاية لعبة”، بعد 8 سنوات من إنتاج الجزء الثالث عام 2010.

الفيلم من إخراج جون لاسيتر وجوش كوولي، وبطولة توم هانكس وتيم ألين وآني بوتس ودون رايلكس وإيستيل هاريس ولوري آلان.

Dumbo

“دامبو” أو “الفيل الطائر”، الفيلم مستوحى من فيلم سابق يحمل نفس الاسم تم انتاجه عام 1941 وستصدر النسخة الجديدة منه في مارس-آذار هذا العام ، وهو من بطولة كولين فاريل، مايكل كيتون، داني ديفيتو، إيفا جرين، وآلان أركين.

Frozen

الجزء الثاني من فيلم الانيمشين الشهير “فروزين” والذي صدر الجزء الأول منه في عام 2013، سيصدر هذا العام أيضا في نوفمبر-تشرين الثاني.

الفيلم من إخراج كريس باك وجينيفر لي، ومن بطولة كرستين بيل، ايفان راشيل، سترلينج براون.

The Lego Batman

في 2017 صدر الجزء الأول من فيلم الانيميشن The Lego Batman وحقق نجاحا كبيرا في دور السينما، وفي هذا العام يصدر الجزء الثاني في فبراير-شباط.

الفيلم من بطولة كريس مكاي، وهو إنتاج دولي مشترك بين الولايات المتحدة، استراليا والدنمارك.

Glass

أنطلق في عام 2016 فيلم split من بطولة جيمس مكافوي، وحقق نجاحا مبهرا في دور السينما، ومنذ وقتها وترقب الملايين من محبين الفيلم إنطلاق الجزء الثاني والذي من المقرر ان يصدر هذا العام في شهر يناير-كانون الثاني.

Godzilla

في مايو-آيار هذا العام سيصدر الجزء الثاني من الفيلم الشهير Godzilla والذي أنطلق الجزء الأول منه في عام 2014، وحقق نجاحا كبيرا.

الفيلم من إخراج ميشيل دوغرتي، ومن بطولة ميلي بوبي براون، وفيرا فارميجا، وسالي هاوكنس.

Annabelle

الجزء الثالث أيضا من فيلم الرعب والإثارة Annabelle والذي صدر حقق الجزء الثاني له نجاحا كبيرا في عام 2017، سينطلق في يوليو-تموز 2019.

الفيلم من إخراج جراي دابرمان، ومن بطولة باتريك ولسون، وفيرا فارميجا.

IT Chapter 2

في 2017 انطلق فيلم IT وحقق نجاحا كبيرا وواسعا، وفي هذا العام ينطلق الجزء الثاني IT Chapter 2 في سبتمبر-آيلول.

الفيلم من بطولة بيل سكارسجارد، جيمس مكافوي وجاسيكا شاستين.

Star Wars

في ديسمبر-كانون الأول 2019، ينطلق الجزء الجديد من سلسلة أفلام Star Wars الشهيرة.

الفيلم من إخراج ج ج إبرامز، ومن بطولة ديزي رايدلي، وآدم درايفير.

Once Upon a Time In Hollywood

يجتمع نجمين هوليوود براد بيت وليونارديو ديكابريو في فيلم جديد تدور أحداثة في ستينات القرن الماضي، ومن المفترض ان ينطلق الفيلم في يوليو-تموز 2019.

الفيلم من إخراج المخرج الأمريكي كوينتن جيروم تارانتينو.

The Angry Birds 2

في عام 2016 صدر الجزء الأول من فيلم الانيميشن The Angry Birds وحقق نجاحا واسعا، ومن المقرر انطلاق الجزء الثاني هذا العام في يوليو-تموز.

Detective Pikachu

كما سيصدر في مايو-آيار 2019 فيلم Detective Pikachu وهو أحد شخصيات كارتون “بوكيمون” الشهير، والذي أنتجت شركة نيتندو لعبة مستوحاه منه في عام 2016 وحقتت نجاحا عالميا باهرا.

الفيلم من بطولة ريان رينولدز، وجاستس سميث، وكاثرين نيوتون.

Jumanji

في ديسمبر-كانون الأول سيصدر الجزء الثالث من فيلم الأكشن والحركة Jumanji والذي صدر في العام الماضي الجزء الثاني منه بعد انطلاق الجزء الأول في 1995.

الفيلم من إخراج جيك كاسدان، ومن بطولة دواين جونسون و كيفن هارت و جاك بلاك و كارين جيلان و نيك جوناس.

Hobbs & Shaw

سيجمع هذا الفيلم نجمي الأكشن جيسون ستاثام ودواين جونسون، وهو امتداد لشخصياتهم بفيلم The Fast and Furious الشهير.

الفيلم من إخراج ديفيد ليتش، وسينطلق في أغسطس-آب 2019.

Terminator 6

يعود النجم أرنولد شوارزينجر مرة آخرى بجزء جديد من فيلمه الشهير Terminator، والذي أنطلق الجزء الأول منه في 1984.

الفيلم من إخراج تيم ميلر، ومن المقرر إنطلاقه في نوفمبر-تشرين الثاني 2019.

47 Meters Down

في 2017 صدر الجزء الأول من فيلم 47 Meters Down وهو فيلم أكشن تشويقي حقق نجاحا كبيرا، ومن المقرر طرح الجزء الثاني منه هذا العام في يونيو-حزيران هذا العام.

El conjuro 3

في يوليو-تموز 2019 سيصدر الجزء الثالث من سلسة فيلم الرعب الناجح The Conjuring والذي انطق الجزء الأول منه في 2013.

Avengers 4

وفي مايو-آيار سيصدر الجزء الرابع من سلسلة فيلم Avengers، وهو من إخراج الأخوان روسو.

Joker

سيخرج فيلم مستقل لشخصية الجوكر في أكتوبر-تشرين الأول هذا العام، وهو مختلف عن شخصية الجوكر التي قام بها جاريد ليتو في فيلم Suicide Squad.

Spiderman

بالتأكيد سيسر محبين سلسلة أفلام Spiderman معرفة انه من المقرر إنطلاق جزء جديد من الفيلم هذا العام في شهر يوليو-تموز.

john wick chapter 3

الجزء الثالث من فيلم john wick سيخرج أيضا إلى النور في مايو-آيار 2019.

الفيلم من إخراج تشاد ستاهيلسكي، ومن بطولة كيانو ريفز.

