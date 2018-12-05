الكشف عن موقف ميسي من العودة لمنتخب الارجنتين

2018/12/05 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادكشفت صحيفة "TyC Sports" الأرجنتينية، عن موقف ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة من العودة إلى منتخب بلاده للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا بالصيف المقبل بالبرازيل.لكن المدير الفني لمنتخب "الألبيسيليستي" ليونيل سكالوني، بعد توقيعه على العقد الدائم لتدريب الأرجنتين، يأمل في أن يتواجد ميسي في المعسكر المقبل خلال شهر آذار 2019 للمشاركة في المباريات الودية.

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