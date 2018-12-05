النيابة التركية تصدر مذكرة توقيف بحق أحمد عسيري وسعود القحطاني

2018/12/05 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت النيابة التركية مذكرة توقيف بحق السعوديين أحمد عسيري وسعود القحطاني على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في اسطنبول.

وكانت الرياض قد اعلنت في وقت سابق عن توقيف ثمانية عشر شخصاً في إطار التحريات وهم جميعاً من الجنسية السعودية دون الكشف عن مكان وجود جثمان الصحفي جمال خاشقجي ، كما أعفى العاهل السعودي مجموعة مسؤولين استخباراتيين بارزين على رأسهم نائب رئيس الاستخبارات العامة اللواء أحمد عسيري بالإضافة إلى المستشار بالديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني.

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