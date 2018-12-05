الهيتي: صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة أنفق 81 مليون دولار على مشاريعه

2018/12/05 | 13:04

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، مصطفى الهيتي، الاربعاء، إنفاق الصندوق أكثر من 81 مليون دولار على مشاريعه في المحافظات المحررة من "داعش"، مشيراً الى انه حقق ثلاث "طفرات" في السنوات الماضية.

وقال الهيتي خلال كلمته على هامش مؤتمر القمة الدولية لاعادة الاعمار والاستثمار، الذي حضره مراسل "الاقتصاد نيوز"، إن "القفزة الاولى للصندوق تمثلت بإنجازه 150 مشرووعاً عام 2016، والثانية كانت في العام 2017 إذ اطلقنا 163 مشروعاً".

وأشار الى ان من ضمن تلك المشاريع "إعادة بناء 53 مدرسة فضلاً عن مشاريع استراتيجية كبرى مثل سدة الرمادي وناظم الورار وإعادة أعمار 42 بناية في جامعة الموصل".

ولفت الهيتي الى أن "الطفرة الثالثة حدثت خلال العام الجاري، حيث اطلق الصندوق 186 مشروعاً"، مشيراً الى أن "عدد المشاريع التي تعاقد عليها الصندوق بلغ 499 مشروعاً، أُنجز منها 325".

وأكد رئيس الصندوق أن الاخير "أنفق أكثر من 81 مليون دولار على مشاريعه، ويعمل على اعادة اعمار محافظة نينوى والانبار وصلاح الدين وكركوك وديالى وجرف النصر بما يعادل 40% من مساحة العراق".

وانطلق صباح اليوم في العاصمة بغداد مؤتمر القمة الدولية لاعادة الاعمار والاستثمار والذي أُقيم تحت شعار "قفزة الى الامام" بمشاركة أكثر ٥٠ شركة عالمية.

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