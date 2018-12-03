برهم صالح معزيا برحيل عريان السيد خلف:العراق فقد قامة من قاماته الثقافية الكبيرة

2018/12/05 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، وفاة الشاعر الشعبي الكبير عريان السيد خلف، مؤكدا ان العراق فقد قامة من قاماته الثقافية الكبيرة.

وذكر رئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة صدى, إن “‏برحيل الشاعر الكبير عريان السيد خلف فقد العراق قامة من قاماته الثقافية الكبيرة”.

وأضاف ان “ما قدمه أبو خلدون لبلاده هو شيء نادر ومبدع، وليس سهلاً ان تكون صوتاً عاليا وصادقاً لشعبك على مدى عقود”.

وتابع انه “بقلب حزين نودع عريان، ونستذكر قصائده الخالدة التي يرددها الجميع، وتحفظها ذاكرة الوطن”.

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