2018/12/05 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت رئاسة مجلس النواب، زيادة عدد أعضاء اللجنة التحقيقية الخاصة بأزمة محافظة البصرة.وقال النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي في بيان ، إن “رئاسة مجلس النواب وافقت على اعتراض بعض نواب البصرة على آلية تشكيل اللجنة التحقيقية في ازمة البصرة، وأخذت بنظر الاعتبار استغراب النواب من غياب التوازن في تشكيلها رغم اهميته في استيضاح الحقائق”.وأضاف المحمداوي، أن “مجلس النواب أضاف في أمره النيابي المرقم 137 عددا من النواب وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة النيابية في هذه اللجنة البرلمانية للتنسيق مع الجهات الحكومية في المحافظة للوصول الى حقائق عن ازمة البصرة”، لافتا إلى أن “اللجنة ستقدم تقاريرا دورية كل خمسة عشر يوما لحين انتهاء مهام عملها”.وأرفق مع البيان وثيقة تحمل أسماء النواب الذين تم اضافتهم.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تزيد عدد نواب لجنة التحقيق بأزمة البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تزيد عدد نواب لجنة التحقيق بأزمة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).