2018/12/05 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | بين حكومة العهد في لبنان وحكومة الاصلاح في العراق من يعيق هذا المشروع؟

مصدر الفيديو: TqDZw7IwrPI

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