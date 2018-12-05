2018/12/05 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لتنزل عن ذروتها في أكثر من خمسة أسابيع المسجلة خلال الجلسة السابقة وذلك مع صعود الدولار.

وفي الساعة 0648 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 % إلى 1235.31 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 أكتوبر/ تشرين الأول عند 1241.86 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1240.7 دولار للأوقية.

وقال براين لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال في سنغافورة “الذهب يسترشد بالدولار الأمريكي أساسا..



حركة اليوم في أسعار الذهب هي تصحيح لأن أسعار أمس كانت مرتفعة بعض الشيء.”

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، حوالي 0.2 % لكن العملة تظل تحت ضغط وسط مخاوف حيال النمو الاقتصادي بفعل تراجع عوائد الخزانة.

ونزل عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياته منذ منتصف سبتمبر/ أيلول.

وانكمش الفرق بين عائد العشر سنوات وعائد العامين إلى أدنى مستوياته منذ بداية الأزمة المالية في يناير/ كانون الثاني 2008 مما يشير لبعض المستثمرين إلى قرب تباطؤ اقتصادي أمريكي.

في غضون ذلك، تراجع البلاديوم 0.3 % في المعاملات الفورية إلى 1229.92 دولار للأوقية مقتربا من سعر المعدن الأصفر بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا أمس الثلاثاء.

وانخفضت الفضة 0.4 % إلى 14.46 دولار للأوقية وهبط البلاتين 1 % إلى 795.40 دولار للأوقية بعد أن سجل أقل مستوياته منذ 17 سبتمبر/ أيلول عند 787.5 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار تحت ضغط من انخفاض العوائد الأمريكية ومخاوف من الركود) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار تحت ضغط من انخفاض العوائد الأمريكية ومخاوف من الركود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).