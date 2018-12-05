نصيف: ما يجري في مجلس النواب سياسة لي اذرع

2018/12/05 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبرت النائبة عن تحالف البناء عالية نصيف، الأربعاء، ما يجري في مجلس النواب بانه “سياسة لي اذرع” وليس اعتراض على مرشحين، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هو مرشح الفتح وسائرون وكان يفترض بالاخير احترام الاتفاق.وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المشكلة اليوم ليست في فالح الفياض او غيره من المرشحين […]

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