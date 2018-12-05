2018/12/05 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوجود غير القانوني للقوات الأمريكية في سوريا يهدف إلى تقسيم دولة ذات سيادة.وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: “الأنشطة المشبوهة التي يقوم بها التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا تدعو لقلق متزايد”.وأضافت: “يتواصل احتلال أمريكي غير شرعي لمنطقة 55 كيلومترا حول قاعدة التنف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تحذر من الوجود غير القانوني للقوات الأمريكية في سوريا alansaar.

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