2018/12/05 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، عن اعتقال متهمين بالاعتداء المسلح والخطف والارهاب في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكر بيان للقيادة تلقى/ الأنصار/ نسخة منه، ان ” القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة بدوريات شرطة النجدة/ قاطع الكرادة تمكنت من القاء القبض على سبعة متهمين يستقلون عجلتين اثناء محاولتهم إطلاق النار على شركة للصيرفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تعلن اعتقال متهمين بالإرهاب في العاصمة alansaar.

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