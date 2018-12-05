واع/ انتشار عسكري مكثف غرب الانبار

2018/12/05 | 19:44

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05/12/2018 19:15:00 PM | عدد القراءات : 53

واع الانبار

أعلن مصدر في الاستخبارات العسكرية،اليوم الأربعاء، عن نشر قوة ضاربة مجهزة بطائرات مسيرة لتأمين المناطق الصحراوية ورصد حركة الخلايا النائمة غرب الانبار.

وذكر المصدر في تصريح لمراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي واع)إن" سريتين من الفوج التكتيكي الخاص المجهزة بأسلحة متطورة وطائرات مسيرة انتشرت في مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، في مهمة خاصة لمراقبة أماكن يتردد اليها عصابات داعش الإجرامية لشن هجمات تستهدف القطعات العسكرية المتمركزة في المناطق الصحراوية البعيدة عن مركز القضاء".

وأضاف أن "مهمة القوة الضاربة المكونة من سريتين والمدربة على عمليات الإنزال الجوي تتمحور في مراقبة ورصد عمليات التسلل بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية لسد كافة الثغرات والاماكن التي يتسلل منها الدواعش في المناطق الصحراوية باتجاه المناطق المحررة".

وأوضح المصدر, أن "القوة تعتمد على معلومات استخباراتية دقيقة في عمليات الإنزال والمراقبة لخلايا مجرمي داعش وتنفيذ الواجبات الامنية في المناطق الوعرة ذات التضاريس المعقدة كونها مدربة بشكل جيد على اقتحام هذه المواقع".

ت/ب.ق

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