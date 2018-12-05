حفتر والسراج.. في الطريق إلى تسوية النزاع الليبي

2018/12/05 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فراس ساموري كاتب وصحفي سوري مستقل عقد المؤتمر الدولي حول ليبيا في مدينة باليرمو الإيطالية في يومي 12-13 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري.وحضر هذا الاجتماع قادة المجموعات المتحاربة في ليبيا وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والدول المهتمة بحل النزاع.بعد يومين من المفاوضات المكثفة وافق المشاركون في المؤتمر على عقد المؤتمر الوطني الليبي …

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