المجلس البلدي في الدواية يقيل القائممقام ومدير البلدية

2018/12/05 | 19:46

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شبكة اخبار الناصرية:

صوت المجلس البلدي في قضاء الدواية شمالي ذي قار اليوم على اقالة قائممقام القضاء ومدير البلدية ، استجابة لمطالب متظاهرين ساخطين على الوضع الخدمي في المدينة .

وقال رئيس المجلس جبار ماجد لشبكة اخبار الناصرية ، ان المجلس البلدي صوت اليوم بواقع ثمانية اصوات من اصل عشرة على اقالة القائممقام فليح وريد ومدير البلدية غالب فضاله من منصبيهما .

واوضح ان قرار الاقالة جاء استجابة لمطالب المتظاهرين الذين خرجوا يوم امس للمطالبة بتحسين الخدمات والتنديد بما وصفه سوء ادارة القائممقام .

وبين ان قرار الاقالة رفع الى مجلس المحافظة لغرض مخاطبة الجهات المختصة لتنفيذه .

واشار الى ان المجلس البلدي سيعمل من جانبه على فتح باب الترشيح لاهالي القضاء لتولي منصب القائممقاية ، فيما تتولى بلديات ذي قار ترشيح مدير جديد لشغل منصب مدير بلدية الدواية .

انتهى.

شبكة اخبار الناصرية:

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