2018/12/05 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لعطل فني أدى لتسجيل خروج المستخدمين من حساباتهم على الشبكة الاجتماعية، من دون القدرة على إعادة تسجيل الدخول مرة أخرى.

فيما رصد موقع Down detector المتخصص في اكتشاف الأعطال، العديد من شكاوى المستخدمين من تعطل فيس بوك حول العالم، بينما تركزت بلاغات المستخدمين حول هذا العطل فى أوربا وأجزاء من أفريقيا، وبعض الدول العربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عطل مفاجئ في موقع التواصل الاشهر "فيسبوك" يتسبب بخروج المستخدمين من حساباتهم دون القدرة على العودة) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عطل مفاجئ في موقع التواصل الاشهر "فيسبوك" يتسبب بخروج المستخدمين من حساباتهم دون القدرة على العودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).