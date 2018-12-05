بالصور.. بدء إجتماع نواب تحالف الاصلاح والإعمار في بغداد

2018/12/05 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد مراسل شبكة رووداو الإعلامية في بغداد، بدء إجتماع نواب تحالف الإصلاح والاعمار، في مقر تيار الحكمة، لبحث آخر المستجدات التي تشهدها الساحة السياسية.وأضاف، أن المشاركين في الاجتماع هم نواب عن "سائرون" و"النصر" والحكمة، والوطنية، إضافة الى الجبهة التركمانية.وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق اليوم، بأن الهيئة العامة لتحالف الإصلاح ستعقد اليوم إجتماعاً مهماً للخروج بموقف حول الاحداث السياسية الأخيرة التي حصلت داخل البرلمان العراقي.

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