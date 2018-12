شيرار عن ماشستر يونايتد:

2018/12/05 | 19:46

واصل أسطورة منتخب إنجلترا ونادي نيوكاسيل آلان شيرار إسقاطاته على نادي مانشستر يونايتد، وهذه المرة من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وكان من المعروف عن شيرار كراهيته لمانشستر يونايتد منذ أن كان لاعبًا في صفوف بلاكبيرن روفرز ومن ثم بعد انتقاله إلى نيوكاسيل حتى اعتزاله اللعب.

وفي صباح مواجهة مانشستر يونايتد يونايتد أمام آرسنال، وجه أحد الجماهير سؤالًا "ماذا لو وقعت مع مانشستر يونايتد" بمناسبة الحديث حول أنه لم يوقع معهم حينما كان لاعبًا.

NEVER! I couldn’t stand them then and I can’t stand them now!!! 🤣🤣🤣 https://t.co/4qM70RPmdE

— Alan Shearer (@alanshearer) ٥ ديسمبر ٢٠١٨فجاء رد شيرار الساخر: "لا لا، صدقني لم أتحملهم ولن أتحملهم، لن يتغير شيئًا في الوضع مهما مرالزمن فيما يخص ذلك الأمر"

وتطرق شيرار بالحديث إلى ما حدث عام 2006 حيث قال: "في عام 2006 كانت المباراة الأخيرة في الدوري أمام مانشستر يونايتد، حاولوا إغرائي بهذه الأجواء ولكن ذلك لم يحدث بالنسبة لي"

وأضاف: "بالطبع عرض مانشستر يونايتد في ذلك الوقت لم يكن بالشيء الهين، إلا أنني وبعد هذه السنوات لم أندم على رفضي له، تمامًا كما كان الحال حين رفضته"

يذكر أن آلان شيرار هو صاحب الرقم القياسي كهداف تاريخي للدوري الإنجليزي ــ بنظام الـ 42 مباراة ــ برصيد 34 هدفًا.





