هيئة الحج تعلن تسيير رحلات للعمرة بالتقسيط وبدون فوائد للموظفين

2018/12/05 | 19:48

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(المستقلة)… أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة يوم الاربعاء عن تسيير رحلات عمرة بالتقسيط المريح وبدون فوائد للموظفين وذويهم، فيما دعت المواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة عن طريقها الى مراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في تصريح اليوم انه” دعما لشريحة الموظفين وتحقيقا لرغبتهم في أداء مناسك العمرة قررت الهيئة فتح باب التسجيل على العمرة بالأقساط المريحة وبدون فوائد لموظفي القطاعين الحكومي والخاص وذويهم، بمكاتبها في بغداد والمحافظات”.

وفي سياق متصل دعا الكناني” المواطنين الراغبين باداء مناسك العمرة عن طريق الهيئة الى مراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات للتسجيل على احدى البرامج المتنوعة التي تتميز بأسعارها التنافسية وتقديم كافة الخدمات للمعتمرين في الديار المقدسة”.



(النهاية)

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