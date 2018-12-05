كوبيش يودع العراق كخامس مبعوث أممي ونقله لدولة عربية

2018/12/05 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل وزير الخارجية محمد علي الحكيم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، لتوديعه بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق.وذكر بيان للوزارة، ان "الوزير الحكيم، ثمن ما قدمه كوبيش، والأمم المتحدة من دعم للعراق، في كافة المجالات لاسيما فيما يخص دعم النازحين ومشاريع دعم المرأة والطفل" مؤكداً "استمرار الحكومة العراقـية في التعاون مع بعثة يونامي، ومتمنيا له التوفيق في مهامه الدولية الجديدة".‎من جانبه أعرب كوبيش عن شكره للوزير الحكيم لما تقدمه وزارة الخارجية من تعاون وتنسيق مع بعثة يونامي واستمرار دعم الأمم المتحدة للعراق في المجالات كافة.وكان كوبيش بدأ عمله رئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق {يونامي} وممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في العراق في 2015، قادماً من أفغانستان الذي تولى فيها منصب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة "أوناما" بين عامي 2012 و2015.وكشفت مصادر مطلعة في نيويورك في 14 من الشهر الماضي أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حصل على كل الموافقات الضرورية لتعيين كوبيش منسقاً خاصاً أصيلاً للمنظمة الدولية في لبنان بعد إنتهاء ولايته في العراق.وكوبيش هو خامس مبعوث أممي خدم في العراق من 2015 الى 2018، وتولى المهمة من سلفه البلغاري نيكولاي ملادينوف الذي خدم في العراق {2013 -2015} ومن ثم تسميته منسقا خاصا لعملية السلام في الشرق الأوسط في شباط 2015 ولا زال بمنصبه هذا.واللافت ان ميلادينوف تسلم مهمته من المبعوث الأممي اللماني الأصل الدبلوماسي مارتن كوبلر، الذي قاد يونامي في العراق من 2011 الى 2013 وبعد انتهاء مهمته تم نقله كمبعوث في ليبيا وانتهاء مهمته هناك في حزيران 2017 وتولي الدبلوماسي اللبناني غسان سلامة المهمة الأممية هناك.ومن المفارقة ان سلامة هو الآخر كان ضمن وفد الأمم المتحدة المبعوث إلى العراق بعد 2003, وكاد أن يلقى مصرعه في حادثة تفجير مبنى الأمم المتحدة في بغداد.وتسلم كوبلر مسؤولية يونامي في العراق من سلفه السويدي ستيفان دي ميستورا الذي خدم في العراق أيضا كمبعوث للامم المتحدة من الفترة 2007 الى 2009، قبل تسميته مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالأزمة السورية في حزيران 2014 ولا زال مستمراً بمهمته.انتهى

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