عالم يسرق قطعة من السماء

2018/12/05 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} قضت محكمة روسية بسجن عالم جيولوجيا روسي، سنة كاملة مع وقف التنفيذ، بعد سرقته قطعة نادرة من نيزك فضائي، ضرب منطقة "تشيليابينسك" في روسيا، عام 2013.وسرق العالم النيزك من متحف "تاريخ جنوب الأورال"، والذي كان يتعاون معه لأغراض بحثية، وهو الحجر الفضائي الأكثر شهرة في روسيا والعالم.وسبب ارتطام النيزك بالكرة الأرضية إشعاعا شديد التوهج وصوتا مدويا سمعه جميع سكان تلك المنطقة.كما يعتبر النيزك أثقل وأضخم جسم فضائي على كوكب الأرض، إذ يصل وزنه الكلي لقرابة 500 كيلوجرام، في حين لوحظ اختفاء إحدى قطعه الصغيرة {2.5 كيلوجرام} عقب استخدامها في دراسات بحثية.وتواصلت إدارة المتحف مباشرة مع جهاز الأمن الفدرالي "FSB"، بعد حدوث ذلك مبلغة إياه بضياع القطعة النادرة، ليتوصل بعدها المحققون إلى ضلوع العالم، سيرجي كوليسنيتشينكو، في حادثة الاختفاء.ويرى المحققون أن العالم عمل خلسة بسرقة الجسم الفضائي خلال إحدى زياراته المتكررة للمتحف، ومن ثم أخرجه معه دون ملاحظة الحراس لذلك، في حين يعتقد بضلوع متعاونين من طاقم المتحف.ونفى كوليسنيتشينكو خلال المحاكمة التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن أحد موظفي المتحف أعطاه القطعة الصغيرة ليتأكد من "أصالتها" وصلتها بالقطعة الكبرى، وأنه كان ينوي إعادتها للمتحف في نهاية العام الجاري.انتهى

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