2018/12/05 | 19:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | الهيئة العامة لتحالف الاصلاح والاعمار تعقد اجتماعها برئاسة السيد عمار الحكيم - 2018/12/5
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | الهيئة العامة لتحالف الاصلاح والاعمار تعقد اجتماعها برئاسة السيد عمار الحكيم - 2018/12/5) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: sZGc3M20La4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | الهيئة العامة لتحالف الاصلاح والاعمار تعقد اجتماعها برئاسة السيد عمار الحكيم - 2018/12/5) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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