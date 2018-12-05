الصين تؤكد التزامها بالاحترام المتبادل في التعامل مع دول العالم

2018/12/05 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، السبت، أن ترامب سيحضر مراسم الجنازة الرسمية للرئيس الأسبق جورج بوش الأب، الذي توفي الجمعة عن 94 عاما.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض “يجري التحضير لجنازة رسمية مع كل مراسم الشرف المواكبة، سيعلن الرئيس الأربعاء 5 ديسمبر/كانون الأول يوم حداد وطني، وسيحضر مع السيدة الأولى مراسم الجنازة في الكاتدرائية الوطنية في واشنطن”.

وكان بوش الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة توفي في منزله في هيوستن الجمعة.

ولم يحضر ترامب جنازة بربارا بوش، زوجة الرئيس الأسبق جورج بوش، والتي توفيت في أبريل/ نيسان، وبرر البيت الأبيض آنذاك غياب الرئيس برغبته في تجنب إحداث تشويش.

ومراسم الجنازة، التي تضمنت دعوات محددة في كنيسة سان مارتن في هيوستن حضرها الرئيسان السابقان بيل كلينتون وباراك أوباما إضافة الى العديد من المسؤولين الكبار.

وحضرت الجنازة السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب.

وكان كتاب نشر السنة الماضية، أفاد بأن بوش صوت لهيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية العام 2016 منتقدا شخصية ترامب.

وجاء ذلك في كتاب المؤرخ مارك أبدجروف “آخر الجمهوريين”.



وقال بوش الأب للكاتب أبدجروف في مايو/آيار 2016 قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني من تلك السنة، عن ترامب “لا أحبه”.

وأضاف “لا أعرف الكثير عنه، لكنني أعرف أنه شخص متبجح، ولست متحمسا لكي يكون رئيسنا”.

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